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حملة مسعورة.. فرج عامر يدين اقتحام باحة المسجد الأقصى من قبل مستوطنين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:30 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
أسامة علي
دان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، قیام جماعات من المستوطنين والمتطرفین الیھود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العید.

ودعا المهندس محمد فرج عامر فى بيان، جميع منظمات المجتمع الدولي إلى التصدى لهذه الحملة الإسرائيلية المسعورة التي تستغل مواقف الإدارة الأمریكیة وما توفره لھا من غطاء سیاسي، لتتمادى في تھوید القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطینیین باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفین المھووسین.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر أن الحادث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائیلي یعكس سیاسة إسرائیلیة متواصلة تھدف إلى تطبیع الوجود الیھودي في الحرم الشریف، وتقلیص الوجود الإسلامي حتى في الأیام المُباركة التي تُقام فیھا شعائر صلاة العید.

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