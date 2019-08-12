إقبال على مصيف بلطيم في ثاني أيام عيد الاضحى .. صور

شهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل رواده وزائريه؛ لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط الطبيعة الساحرة والخلابة للمصيف الذي يحظى باهتمام كبير من المحافظ الدكتور إسماعيل طه، بهدف توفير سبل الراحة للمصطافين.



ونالت شواطئ النرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز، نصيبًا كبيرًا من إقبال المصطافين، الذين حرصوا على الاستمتاع بمصيف بلطيم الذي يضم مجموعة من الشواطئ ذات الطبيعة الساحرة.



وقال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وجه بتوفير سبل الراحة للمصطافين توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة العيد، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ.



وأكد محجوب، على توافر جميع السلع والخدمات، ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساءً، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، والبالغ عددها 120 فردًا بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة على الشاطئ لمنع أي مضايقات تحدث للمصطافين في أوقات الزحام الشديد.



وقال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم، لـ"صدى البلد"، إن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم شرق الدلتا الثقافي بإقامة قافلة ثقافية تتضمن حفلات غنائية لفرق الموسيقى العربية وأمسيات ثقافية وشعرية بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمفكرين والمثقفين بدأت منذ الأمس، وسوف تستمر حتى منتصف أغسطس الجاري.

