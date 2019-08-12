بسبب إصابة الركبة.. مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا

يتوجه مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية من جديد في منطقة الركبة التي عانى فيها من الإصابة خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.



وكان اللاعب أجرى عملية جراحية خلال الأشهر الماضية، عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.



ويجري مصطفى فتحي الكشف الطبي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، على أن يحدد بعدها الأخير موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات من جديد بشكل طبيعي.



وكان مصطفى فتحي عاد للمشاركة في تدريبات الزمالك، خلال معسكر الفريق بقبرص الذي أقيم خلال شهر يوليو الماضي.