ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إصابة الركبة.. مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:08 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
ملك موسي
يتوجه مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية من جديد في منطقة الركبة التي عانى فيها من الإصابة خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان اللاعب أجرى عملية جراحية خلال الأشهر الماضية، عبارة عن تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

ويجري مصطفى فتحي الكشف الطبي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، على أن يحدد بعدها الأخير موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات من جديد بشكل طبيعي.

وكان مصطفى فتحي عاد للمشاركة في تدريبات الزمالك، خلال معسكر الفريق بقبرص الذي أقيم خلال شهر يوليو الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يواصل غيابه عن مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي

وجه الدعوة للاعبى الأبيض.. نجم الزمالك يحتفل بزفافه غدا فى حفل عائلي

ترشيحاتنا

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

بعد تسجيله 72 هدفا في موسمين.. محمد صلاح يقترب من دخول قائمة عظماء ليفربول

لجنة التخطيط بالأهلي توصي بإعارة محمد شريف وترفض البيع النهائي

شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر والمجر في كأس العالم لليد

هكذا سيجعل الوداد المغربي جماهير فريقه تنسى رحيل أوناجم للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور

مكشوف الجوانب وضيق.. فستان دانا حمدان المثير يعرضها للانتقاد.. صور

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور