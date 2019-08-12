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شاهد.. حجاج يهتفون لـ المسجد لأقصى من مشعر منى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:09 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر حجاج فلسطينيون وهم يهتفون للمسجد الأقصى أثناء تأديتهم مناسك الحج.

ويظهر في الفيديو عدد كبير من الحجاج في مشعر منى، يرددون بالروح وبالدم نفديك يا أقصى.. على القدس رايحين شهداء بالملايين.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه المملكة العربية من رفع أي شعار أو قضايا سياسية في الحج.

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