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رياضة

نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:45 م
تركي ال شيخ يرتدي
تركي ال شيخ يرتدي قميص الميريا
عمرو ابوبكر
أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، عن تعاقده رسميا مع ظهير أيمن أكاديمية برشلونة السابق إيفان باليو.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر إتمام التعاقد مع إيفان باليو قادما من ميتز الفرنسي.

وظهر بالفعل إيفان باليو في صورة له عبر الصفحة الرسمية لنادي الميريا وهو يوقع على عقود انضمامه لـ ألميريا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ورحب المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا ورئيس الاتحاد العربي السابق، بالصفقة الجديدة الأولى لفريقه الجديد.

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر : "أول الصفقات، والقادم أقوى".
نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا
نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا

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