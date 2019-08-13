بـ 2 جنيه بس .. اشتري فرحة العيد لاولادك بألعاب الملاهي الشعبية

هناك من لا يملك تكلفة الذهاب لقضاء عطلة العيد بإحدي القري السياحية او التنزه بالحدائق والملاهي، وتقتصر فرحة العيد لديهم علي صلاة العيد وزيارة الاقارب، ولكن تظل فكرة الذهاب للملاهي تراود الاطفال، ليجد الاهالي ملاذهم في الالعاب الشعبية التي تتواجد بمداخل الاحياء والطرق.

وتتراص ألعاب "الحصان" و"النطاطة" و"المراجيح" و"السوستة" و"بيت الكور" بالطرق ويزينها اصحابها بالزينة، إحتفالا بالاعياد "احنا في العادة شغالين قدام المدارس والطرقات، ولكن العيد دا موسم لينا، ولازم قبلها نتأكد من سلامة اللعبة ونعمل لها تجديد ودهان وصيانة عند الحداد، ونبدأ الاحتفال من يوم الوقفة، ونختار مكان مركزي في دخلة الحي او الميدان، وأي لعبة سعرها لا يزيد عن خمس جنيهان وفي لعب تبدأ من جنيهان"..يقول منعم احمد، صاحب ألعاب شعبية.

وتابع "الغلابة ملاذهم في الالعاب دي، الاب او الام مش معاهم 100 او 200 جنيه يودوا ولادهم ملاهي او جنينة، ودي بتكون جنب بيتهم وبتفرح الولاد وتحسسهم بجو العيد، ويبدأ الاقبال بعد صلاة العيد مباشرة، ومفيش خوف منها لانها بتكون متجددة وآمان"

"أكثر لعبة بيقبل عليها الاطفال، هي الحصان والمرجيحة الطائرة، ودي بثلاثة جنيهات، وفي السوستة بجنيهان، وفي عربيات صغيرة بتلف في سير ودي بخمس جنيهات، للاطفال حتي سن 5 اعوام، وكل لعبة مدتها حوالي 5 او 10 دقائق" .. يتابع صاحب الالعاب.

ألعاب خردة

ويكشف" الالعاب دي مش جديدة، بتكون خردة من ملاهي بربع الثمن وبنشتريها ونجددها في الورشة، وترجع أحسن من الاول، لان أقل ثمن للعبة ممكن يكون 75 أو 100 الف جنيه، ولكن لو خردة بتكون حوالي 10 او 15 ألف جنيه وتجددها بـ 5 ألاف وتنزل السوق شغل بيها"





جهات الرقابة

وتخضع ملاهـي الأطفـال تخضع لقانون العمل رقـم 12 لسنة 2003 في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تنفيـذاً للمادة 203 من قانون العمـل والتي تنص على أن تسـرى أحكام هذا الكتاب " السلامة والصحة المهنية " على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها سـواء كانت برية أو بحرية، ويتم التفتيش على المنشآت طبقاً لخطة سنوية على المنشآت ذات الخطورة ثم المنشآت ذات الكثافة.

وخلال التفتيش تقوم لجان السلامة والصحة المهنية تقوم بالإطلاع علي سجل كل لعبة ومواعيد الصيانة واللحام والتشحيم اللازمة لها وما تم وما يجب ان يتم من توافر شروط السلامة والصحة المهنية.

غير مرخصة

وفي حال إذا كانت الملاهى غير مرخصة أو ألعاب غير سلمية وغير مطابقة للمواصفات، يتم عمل حملات لإغلاق الملاهي المخالفة والتى تعمل بلا ترخيص ويحق لأي مفتش إيقاف اى لعبة أو إغلاق المكان في حال عدم سلامتها، ولا يوجد حصر بأعداد الملاهي المرخصة وغير المرخصة، وتقوم الأحياء بدور الرقابة والتوعية والتفتيش.

علي قد الايد

وتحكي منار محمد، ربة منزل، عن تجربتها مع الملاهي الشعبية انها "مفرحة وبتسعد الاطفال، وخصوصا أن مش بيكون في فلوس نخرج الولاد ، ويادوب نجيب لبس العيد ليهم ونخرجهم عن اقاربهم، وطبعا بتكون علي قد الايد وكل الاطفال والجيران بيقفوا طوابير عشان يلعبوا، وبقا دا طقس اساسي للولاد في العيد"

خطر وإصابات

فيما ترفض مي السيد، ربة منزل، أن يلعب اطفالها بألعاب الملاهي الشعبية "بتكون زحمة وخطر والالعاب كلها قديمة ومفيش آمان وخصوصا المرجيحة الطائرة والحصان، ممكن في لحظة تفك وأطفال تتصاب وحصل دا كثير والاهالي مش بتخد حذرها"