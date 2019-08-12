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برلمان

بعد أكبر تراجع للدولار.. برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:05 م
تراجع سعر الدولار
تراجع سعر الدولار
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة منذ 2016، عملت على تعافي الاقتصاد بشكل كبير، بدأت بعدها مرحلة الحماية الاجتماعية حتى لا يتحمل المواطن كل التوابع الثقيلة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، لاقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، وورد ضمن تقرير البنك الدولي، يعد إنصاف لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة، سوف تشهد دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أنه إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض الأسعار، بعد أكبر تراجع يشهده الدولار خلال السنوات الأخيرة.

"وكان البنك الدولي، قد أصدر تقريرًا أكد فيه، أن تجربة مصر في مجال الحماية الاجتماعية تعد من النماذج البارزة على مستوى العالم حيث بدأت في تطبيق برنامج تكافل وكرامة في 2015 بتمويل 400 مليون دولار من البنك الدولي وهو البرنامج الذي يقدم الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.

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