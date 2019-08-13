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فن

اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:26 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
محمد بدران
نشر الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من فيلم البدلة.

وظهر تامر حسنى بجانب الفنان أكرم حسنى خلال أحداث الفيلم وعلق قائلًا: "سيبوهولى وهاتوهلى من فيلم البدلة.. اوعدنى انك تتغير".

يذكر ان الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف.
اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة
اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة
اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة

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