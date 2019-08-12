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حوادث

خلعته .. فأشعل النار بها وأصاب 13 آخرين بالمنوفية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:00 م
صورة أرشيفية - سيدة
صورة أرشيفية - سيدة
محمد امين
قام عاطل بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بإشعال النيران بزوجته وأسرته بسبب قيام الزوجة بخلعه في المحكمة.

وألقى العاطل مقيم بعزبة الشريفة التابعة لقرية الحامول مياه النار على زوجته وأسرتها وأشعل النيران بهم بسبب قيام الزوجة بخلعه.

ونتج عن الحادث مصرع سيدة وإصابة طفلة بعينها بإصابات بالغة وإصابة 13 آخرين من أفراد الأسرة .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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