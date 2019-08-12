ارتفاع أعداد مصابي حادثة "الخلع" بالمنوفية إلى 17

أكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم نقل المصابين في حادث حرق أسرة بمياه النار إلى مستشفى منوف العام.



وأضاف المصدر أن عدد الإصابات قد تزايد إلى 17 مصابا وتم نقلهم جميعا للمستشفى وجار عمل الإسعافات اللازمة لهم.



يذكر أن عاطلا قام بإلقاء مياه النار على زوجته وأسرتها بسبب قيام زوجته بخلعه في المحكمة فقرر الانتقام منها بمياه النار.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.