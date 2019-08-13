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فن

طرح Once Upon a Time in Hollywood بالشرق الأوسط خلال أيام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:01 ص
صناع Once Upon a
صناع Once Upon a Time in Hollywood
محمد نبيـل
ينتظر عشاق أفلام المخرج الكبير كوينتن ترانتينو تاسع أفلامه Once Upon a Time in Hollywood والذى يتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة بالشرق الأوسط لأول مره بعد عرضه الأول مهرجان كان السينمائى الدولى.

الفيلم الجديد للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو، تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث" الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه ويجسده براد بيت حيث يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywood براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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