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تعليم

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على آخر موعد للتقديم في اختبارات القدرات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالى عن بداية التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية، لطلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، حيث تستمر حتى يوم السبت الموافق 17 أغسطس.

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/8/2019، حتى يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019.

وتشمل الكليات التكنولوجية التي ستستقبل الطلاب باختبارات القدرات "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجي، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".

أما الكليات الفنية (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

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