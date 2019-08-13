طريقة عمل حواوشي رقاق لـ عيد الأضحى

لعشاق الحواوشى تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " حواوشي رقاق " خلال أيام عيد الأضحى بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم الحواوشى وبشكل خفيف على المعدة من عمل الحواوشي بالعيش .



مقادير حواوشي رقاق :



رقاق طري

لحمة معصجة

جبنة موتزاريلا

بيضة

سمنة

فلفل رومي

بقدونس مفروم



طريقة تحضير حواوشي رقاق



* يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس



* يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب



* تقدم عند النضج