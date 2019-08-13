طريقة عمل حواوشي رقاق لـ عيد الأضحى

لعشاق الحواوشى تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " حواوشي رقاق " خلال أيام عيد الأضحى بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم الحواوشى وبشكل خفيف على المعدة من عمل الحواوشي بالعيش .
مقادير حواوشي رقاق :
رقاق طري
لحمة معصجة
جبنة موتزاريلا
بيضة
سمنة
فلفل رومي
بقدونس مفروم
طريقة تحضير حواوشي رقاق
* يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس
* يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب
* تقدم عند النضج
مقادير حواوشي رقاق :
رقاق طري
لحمة معصجة
جبنة موتزاريلا
بيضة
سمنة
فلفل رومي
بقدونس مفروم
طريقة تحضير حواوشي رقاق
* يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس
* يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب
* تقدم عند النضج