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طريقة عمل حواوشي رقاق لـ عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:00 ص
طريقة عمل حواوشى
طريقة عمل حواوشى بالرقاق للعيد
أسماء عبد الحفيظ
لعشاق الحواوشى تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " حواوشي رقاق " خلال أيام عيد الأضحى بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتقديم الحواوشى وبشكل خفيف على المعدة من عمل الحواوشي بالعيش .

مقادير حواوشي رقاق :

رقاق طري
لحمة معصجة
جبنة موتزاريلا
بيضة
سمنة
فلفل رومي
بقدونس مفروم

طريقة تحضير حواوشي رقاق

* يفرد الرقاق ويضاف على الوجه اللحمة المعصجة المخلوطة بالبيض والجبنة والفلفل والبقدونس

* يطبق الرقاق على الحشو وتدهن بالسمنة وتوضع طاسة وتقلب

* تقدم عند النضج

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