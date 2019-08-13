فيديو مروع.. لحظة تشكل إعصار مدمر في هولندا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مروع، يوثق لحظة تشكل إعصار عملاق مدمر، بالقرب من مدينة أمستردام، في هولندا، وذلك تزامنًا مع التغيرات المناخية الغريبة التي تعصف بـ قارة أوروبا.



وكان خبراء المناخ قد حذروا من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا أن هذه الظاهرة لن تشهد تراجعا بل بالعكس ستستمر، وستكون لها انعكاسات على الصحة والتنوع البيولوجي.



وحذر الخبراء في التغيرات المناخية من أن هذه التغيرات ستؤثر سلبا على المدى الطويل، على صحة السكان وحالة النظم الإيكولوجية، حيث تعقّد درجات الحرارة المرتفعة للغاية عمل جسم الإنسان، خاصة وأنها عادة ما تكون مصحوبة بتركيزات مفرطة من غاز الأوزون، الذي يضر الجهاز التنفسي.



وأشار خبراء المناخ إلى أن درجات الحرارة المرتفعة التي تم تسجيلها سنة 2003 قتلت 70 ألف شخص في أوروبا.





