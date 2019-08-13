ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مروع.. لحظة تشكل إعصار مدمر في هولندا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:47 ص
إعصار-أرشيفية
إعصار-أرشيفية
أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مروع، يوثق لحظة تشكل إعصار عملاق مدمر، بالقرب من مدينة أمستردام، في هولندا، وذلك تزامنًا مع التغيرات المناخية الغريبة التي تعصف بـ قارة أوروبا.

وكان خبراء المناخ قد حذروا من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا أن هذه الظاهرة لن تشهد تراجعا بل بالعكس ستستمر، وستكون لها انعكاسات على الصحة والتنوع البيولوجي.

وحذر الخبراء في التغيرات المناخية من أن هذه التغيرات ستؤثر سلبا على المدى الطويل، على صحة السكان وحالة النظم الإيكولوجية، حيث تعقّد درجات الحرارة المرتفعة للغاية عمل جسم الإنسان، خاصة وأنها عادة ما تكون مصحوبة بتركيزات مفرطة من غاز الأوزون، الذي يضر الجهاز التنفسي.

وأشار خبراء المناخ إلى أن درجات الحرارة المرتفعة التي تم تسجيلها سنة 2003 قتلت 70 ألف شخص في أوروبا.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوكب الأرض يشهد تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي المذيل ببصمة الإنسان

موجات حر متتالية ترشح عام 2019 لدخول تاريخ السخونة

تحذيرات من حدوث كارثة بشرية.. فى عالم متغير مناخيا أغسطس 2019 الأشد حرارة

ترشيحاتنا

فوائد حلويات الخروف .. رقم 3 تهم الرجال

خلعته .. فأشعل النار بها وأصاب 13 آخرين بالمنوفية

وفاة حفيد الموسيقار سيد مكاوى

صراع نسب أم غيرة فنية .. مصدر أمني: احمد عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده.. ومحامي عز يفجر مفاجأة جديدة في واقعة المشاجرة

جاري نيفيل: كلوب قد يخسر محمد صلاح.. وعلى مانشستر مواصلة العمل

تقرير .. الأهلي يفتح فرعا ثانيا في الجونة بـ 65% من لاعبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها