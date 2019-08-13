ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 ..فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:54 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
مي محمد
استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 13 – 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 – 8 – 2019، على النحو التالي: 

سعر الدولار : بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه.
سعر اليورو : بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني : بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه.
سعر الين اليابانى : بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه.
سعر الفرنك السويسري : بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 16.65جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 30 -7- 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاحد 4 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 5 - 8 - 2019 | فيديو

ترشيحاتنا

اعراض الحمل فى الشهر الأول.. النفور من الطعام أبرزها

الشرطة الإسترالية: إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني واعتقال المهاجم

لإحياء الحياة العربية القديمة.. الشريم: إقامة الفعاليات الثقافية على أرض المملكة يعكس عراقة التراث السعودي

إصابة مواطنين وتهشم سيارات في انهيار جزء من عقار لـ نقابة الزراعيين بـ الشرقية.. صور

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة