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ستكون كارثة.. آخر حاكم بريطاني لـ هونج كونج يحذر الصين من دخول المدينة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:53 ص
آخر حاكم بريطاني
آخر حاكم بريطاني لهونج كونج يحذر الصين من دخول المدينة
رويترز
حذر كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، اليوم الثلاثاء، من أنه إذا تدخلت الصين في المدينة فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة، مضيفا أنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينج إدراك الحكمة من وراء محاولة لم الشمل.

وقال كريس باتن إن تهديد الصين باللجوء إلى "طرق أخرى" ما لم تتوقف الاحتجاجات في هونج كونج سيأتي بنتائج عكسية.

وأضاف كريس باتن في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ستكون هذه كارثة للصين ولهونج كونج بالطبع... هناك حملة على المعارضة والمعارضين في كل مكان منذ تولى الرئيس شي السلطة. الحزب يسيطر على كل شيء".

ولفت كريس باتن إلى أنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن هذا الأسبوع إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخل الصين في هونج كونج سيكون "كارثة".

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