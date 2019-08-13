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فن

بعدسة نيللى كريم.. أحدث ظهور لـ هند صبرى عبر انستجرام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:17 ص
الفنانة هند صبرى
الفنانة هند صبرى
شروق حمدى
نشرت الفنانة هند صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة لشخصية "لوليا" التى تجسدها هند صبرى فى فيلم "الفيل الازرق 2".

وعلقت الفنانة هند صبرى على الصورة "لوليا بعدسة نيللى كريم.. الفيل الازرق فيلم عيد الاضحى".

متابعو الفنانة هند صبرى تفاعلوا مع الصورة وعلق بعضهم : 

مبروك ليكم كنتو حلوين 
تحفة 
كنتى عالمية فى الفيلم 
اللوك تحفة

وفاجأت الفنانة هند صبرى الجمهور بدور يعتبر الأهم والأصعب في مشوارها الفني من خلال فيلم "الفيل الأزرق 2"، وجسدت 3 شخصيات مختلفة داخل الأحداث، الأولى شخصية فريدة التي قامت بقتل ابنتها، ومع الأحداث تتحول لشخصية مريضة نفسية عندما يسيطر عليها الجان، وتقوم بأفعال غريبة وتطير وتقوم بإيذاء كل من حولها، أما الشخصية الثالثة فهي عرافة في زمن قديم تقوم بخيانة زوجها.

يذكر أن "الفيلم الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، فيما يظهر في الجزء الثاني النجمة هند صبرى والفنان إياد نصار كضيف شرف.

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