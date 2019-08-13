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رياضة

هل تحسم مباراة بيراميدز مصير لاسارتى ؟ .. إدارة الاهلى تتمسك بالمدير الفنى رغم الرفض الجماهيرى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:01 ص
لاسارتي
لاسارتي
عبدالحكيم أبو علم
بات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمثابة القنبلة الموقوتة داخل القلعة الحمراء في ظل وقوعه بين شقي الرحى وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بيراميدز المصيرية في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل والتي لن يقبل الجمهور فيها سوى بالفوز.

ورغم فوز الفريق الأحمر علي «أطلع بره» برباعية نظيفة في ذهاب دور الــ 64 لدوري أبطال أفريقيا، لكن باتت حالة الغضب في تصاعد مستمر ضده خاصة من قبل الجماهير التي لا يرضيها الأداء في ظل مستوى وإمكانيات اللاعبين.

ووقع لاسارتي بين مطرقة الدعم اللا محدود من قبل محمود الخطيب رئيس النادي ومعه «الشيخ» الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي وسندان الفريق الأخر وهو الجماهير التي تطالب برحيله.

ويري الخطيب والدكتور طه إسماعيل أن الرجل لم يحصل علي فرصته الكاملة منذ مجيئه إلى مصر حيث خاض مباريات متتالية ومضغوطة في الموسم المنقضي دون فترة إعداد وسط إصابات وصلت إلى 17 لاعبًا في فترة فبراير الماضي ولكنه نجح في حسم لقب الدورى.

وكشفت مصادر خاصة بـ"الأهلي" لـ"صدى البلد"، عن أن لجنة التخطيط اجتمعت بالمدرب وذكر صراحة أنه لم يحصل على فرصته الكاملة لذا تم تنظيم معسكر جيد في إسبانيا، ثم ضم صفقات ودعم الصفوف بكل ما طلبه وخروج جميع اللاعبين الذي لم يريدهم إلي أندية سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي ولم يتبقَ سوى التعاقد مع مهاجم قوي.

ويحظي لاسارتي بدعم واضح من الخطيب ولجنة التخطيط حيث يرى رئيس الأهلي أن الاستقرار ومنح الفرصة للنهاية هو النهج الذي يسير عليه طوال تواجده بالقلعة الحمراء بجانب أن المدرب يجتهد في التدريبات ويركز بشكل كامل علي تطوير أداء لاعبيه.

على الجانب الآخر، يقع لاسارتي في «سندان» الغضب الجماهيري المتصاعد ضده بحيث لم ترتضِ بالأداء حتى الآن وترى أنه لا يتناسب مع قدرات وإمكانيات العناصر المتواجدة لديه، وترى الجماهير وأعضاء النادي أن الإدارة والخطيب قاموا بموسم انتقالات شتوي وصيفي عظيم جدًا وبات الفريق يملك لاعبين على أعلي مستوى، ولا يتبقي سوى مدرب بحجم وقيمة البرتغالي مانويل جوزيه أو من علي شاكلته لإدارة تلك النجوم واستعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2013.

وأبدي قطاع عريض من الجماهير غضبه من عدم الاستعانة بالثلاثي الجديد محمود متولي ومجدي أفشه واليو ديانج في مواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان مع سهولة تلك المواجهة ومنحهم فرصة الظهور.

ولا يزال لاسارتي بين مطرقة دعم الخطيب والشيخ طه إسماعيل وسندان الغضب الجماهيري ..فمن ينتصر في النهاية ..الاستقرار أو الواقع؟.

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