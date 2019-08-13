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فن

بعد أن تجاوزت إيراداته 20 مليون جنيه.. فيلم ولاد رزق 2 يتصدر مؤشرات جوجل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:15 ص
فيلم ولاد زق
فيلم ولاد زق
شيرى نبيل
تصدر فيلم ولاد رزق للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، وهو ما جعل الفيلم يتصدر محرك البحث جوجل .

"ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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