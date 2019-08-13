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رياضة

دياز أمام فيريرا.. من الشخصية الأنسب لتولي تدريب الزمالك ؟

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:21 ص
دياز وفيريرا
دياز وفيريرا
محمد السعيد
ما بين الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي جيسفالدو فيريرا، انقسمت جماهير الزمالك إلى نصفين، قسم يريد الخواجة الأرجنتيني ذات السيرة الذاتية الكبيرة، رامون دياز وآخر يريد العجوز البرتغالي جيسفالدو فيريرا لدرايته التامة بما يحدث في الزمالك.

لا شك أن رامون دياز سيكون مكسبا كبيرا للزمالك حال إتمام التعاقد معه، بسبب إنجازاته التدريبية الكبيرة، وشخصيته القوية، حيث لديه جهاز فني كامل يصطبحه معه في أي فريق يدربه، ويرفض وجود أي مدرب محلي معه بالجهاز.

الشخصية القوية والقدرات الفنية العالية سمات أي مدرب للنجاح مع فريق بحجم الزمالك، حيث يمتلك رامون دياز إنجازات كبيرة، أبرزها الفوز بالدوري الأرجنتيني 4 مرات مع فريق أبرا تورا، والفوز بكأس ليبرتادوريس، والتتويج بالدوري والكأس السعودي مع فريق الهلال.

على الجانب الآخر، يعد العجوز البرتغالي جيسفالدو فيريرا صاحب اقوى شخصية دربت الزمالك خلال آخر 10 سنوات، والأنسب لقيادة الزمالك في الفترة الحالية، حيث رفض اي تدخلات من مجلس الإدارة خلال فترة عمله مع الزمالك موسم 2015، بالإضافة إلى سيطرته على نجوم الفريق، حيث لم تكن هناك أي شكوى من أو تمرد اللاعبين بسبب جلوسهم على دكة الاحتياط.

من الناحية الفنية ايضا، يعد جيسفالدو فيريرا الأنسب لتولي الزمالك، بسبب نجاحه الكبير في ولايته الأولى، حيث نجح في الجمع بين الثنائية الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2015، لأول مرة منذ 28 عاما.

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