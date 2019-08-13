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حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا أغلق عليه باب الشقة سهوا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
محمد صبرى
فى استجابة فورية.. وجهت الحماية المدنية بالقاهرة قوة لإغاثة إحدى السيدات لفتح باب شقتها بعد أن قامت بغلقه سهوًا، واستخراج طفلها من داخلها.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال حديثها مع أحد جيرانها، أُغلق باب شقتها بصورة عفوية، ولم تكن تحمل مفاتيح الباب، بالإضافة إلى تواجد نجلها البالغ من العمر عامين بمفرده داخل الشقة.

على الفور تم الدفع بوحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لمكان البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية في فتح باب الشقة، وقاموا باستخراج الطفل، وكان بحالة صحية جيدة.

وقد وجهت والدة الطفل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة انتقال أجهزتها ومساعدتها على فتح باب شقتها وإنقاذ طفلها.

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