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كارثة نووية تهدد روسيا بعد انفجار القاعدة العسكرية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:24 ص
كارثة نووية تهدد
كارثة نووية تهدد روسيا
دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، ارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة اليوم، الثلاثاء، في مدينة سفرودفنسك، التي شهدت انفجارا نوويا في قاعدة عسكرية الخميس الماضي.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، وقد أفادت السلطات في روسيا بمقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين في الوكالة النووية.

ووقع الانفجار أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي.

وقد أقرت موسكو، السبت، بأنه نووي وذلك بعدما أدى الانفجار إلى ارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي لفترة قصيرة.

ويرى خبراء أمريكيون أنه قد يكون مرتبطا باختبار صاروخ "بوريفيستنيك" الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قائلا إن اختباراته تجري بنجاح.

وكانت الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية "روساتوم" قد أعلنت أن الحادث وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بحرية قبالة سواحل منطقة "أرخانغيلسك" في أقصى الشمال الروسي.

وأوضحت الوكالة أن الوقود انفجر وقد ألقى عصف الانفجار بعناصر في البحر.

وأكدت بلدية مدينة "سفرودفنسك" القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار "سجلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوث الإشعاعي"، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.

ونقلت وكالات أنباء عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، قوله "نحن نؤدي مهمة من أجل الوطن"، مضيفا أن أمن البلاد سيكون "مضمونا".

وأقامت روسيا مراسم تأبين للخبراء الخمسة في مدينة ساروف المغلقة في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر شرقي موسكو، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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