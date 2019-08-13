الانفجار الروسي الغامض وحظر 5 دول عربية أمام الطيران فوق أوروبا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

محمد بن زايد: السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها

محمد بن راشد يوجّه بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات

الإمارات ترحب بالهدنة في ليبيا

الشرطة الأسترالية: طعن شخص في اعتداء وسط سيدني

ترامب: الولايات المتحدة تعلم "الكثير" عن انفجار الصاروخ الروسي

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على توجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات، كأكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة، تهدف إلى سدّ الفجوة بين التجربة الأكاديمية للشباب والاحتياجات العملية لسوق العمل، وهي مدرسة غير تقليدية تطبق مبدأ المشاركة الجماعية على منظومة التعليم التنفيذي، وتوفر بيئة تشاركية متجددة قائمة على التجارب والدراسات المهنية والبرامج العملية بالشراكة مع المؤسسات والخبراء والمحترفين والمختصين.وأشارت صحيفة "البيان" إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، الثلاثاء، في قصر منى بمكة المكرمة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وتبادل الزعيمان التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين الله عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الشقيقين الرخاء والأمن والاستقرار وعلى الأمة الإسلامية الخير واليمن والبركات.وأكد محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية تقفان معًا، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء.في سياق متصل، قالت صحيفة "الخليج" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، تناولا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا وآخر التطورات الإقليمية التي تهم البلدين.عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "البيان" بأن القاهرة اقتربت من إنهاء خلافات الفرقاء السودانيين، إذ قالت مصادر في الجبهة الثورية السودانية، أمس، إن هناك تقدم في المباحثات بين الجبهة وقوى الحرية والتغيير.وتستمر المباحثات بين الطرفين لحسم النقاط الخلافية التي أبدتها الجبهة، وأبرزها عدم ذكر اسمها في الوثيقة الدستورية، ما يثير مخاوف لديها تتعلق بإقصائها من المعادلة في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وتطالب الجبهة بإدراج الاتفاق الذي وقع بينها وقوى الحرية والتغيير في أديس أبابا مؤخرًا، بشأن رؤية السلام، في الوثيقة.ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات بين الطرفين اليوم، مع إمكانية لتمديدها حسب سير المفاوضات.وأبرزت صحيفة "الخليج" ترحيب دولة الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالإعلان عن الهدنة في ليبيا خلال فترة عيد الأضحى، في استجابة إلى دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي.ودعت الدول الخمس في بيان مشترك جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعّال في جميع أنحاء ليبيا، معربة عن استعدادها لدعم بعثة الأمم المتحدة في مراقبة التقيد بالهدنة ومعالجة أي محاولة لخرقها.وأفادت صحيفة "الوطن" بأن ما تُعرف بـ«لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية» في القدس المحتلة وافقت على خطتين؛ لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل بالمدينة. وبحسب مصادر سلطات الاحتلال فإن الخطة الأولى ستنفذ في محيط منطقة «تل بيوت» غربي طريق الخليل على طول الخط الأزرق للسكك الحديدية الخفيفة، وشرق طريق بيت لحم، في حين أن الخطة الثانية ستنفذ بمنطقة «شعاري صهيون» على طريق الخليل ذاته. وستشمل الخطة القيام ببناء مبنيين استيطانيين سكنيين، إضافة إلى مبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي.وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن بيانات محدثة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا"، وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وجود 5 دول عربية ضمن قائمة المناطق التي يحظر على شركات الطيران الأوروبية والأمريكية استخدام أجوائها كليًا أو جزئيًا، إلى جانب مناطق جغرافية محدودة في أجواء دول عربية أخرى.وتستند البيانات إلى تحذيرات صادرة من الهيئتين، فضلًا عن إشعارات لشركات الطيران نفسها بخصوص المخاطر المحتملة جراء استخدام هذه الأجواء لرحلات الطيران التجاري، وتضم قائمة الدول العربية كل من سوريا والعراق وليبيا فضلًا عن اليمن والصومال.وأشارت البيان إلى تأكيد الناطق باسم الحكومة البريطانية، أمس، إلى أنه يجب على إيران الكفّ عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة، مضيفًا أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بحث عددًا من القضايا الأمنية، بينها إيران، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.وأعلنت السلطات البريطانية، عن نشر سفن عسكرية للمشاركة في عملية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.دوليا، قالت صحيفة "البيان" إن الشرطة الأسترالية أعلنت وقوع حادثة طعن شخص في شارع بوسط سيدني.وحثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينج وكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.وأوضحت صحيفة "الاتحاد" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنّه يعلم "الكثير" عن الانفجار الغامض الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أمريكي مرموق إلى نفيها.وقال دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" إنّ "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب +سكاي فال+ قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدًا!".وقالت صحيفة "الاتحاد" إنه تمت إعادة فتح مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران كاثاي باسيفيك في هونج كونج على موقعها الإلكتروني إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار اليوم، الثلاثاء.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الجمعية التأسيسية في فنزويلا، المؤسسة الدستورية المؤيدة للرئيس نيكولاس مادور، أعلنت أمس، الاثنين، أنّها تعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بغية تجديد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، خلال جلسة للجمعية: "سوف أقترح تشكيل لجنة (...) لكي تقيّم وفقًا للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع جميع المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات".وذكرت صحيفة "الخليج" أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أعلن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ناقش الملف الإيراني أمس، الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي يزور لندن، ودعا إيران إلى الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن أمريكا حولت المنطقة إلى «برميل بارود».وأكد المتحدث أن جونسون وبولتون، ناقشا «مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران»، وقال المتحدث إنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة.