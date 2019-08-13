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اقتصاد

بعد انتهاء عطلة العيد.. استئناف نشاط البورصة والبنوك غدا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:58 م
البورصة والبنوك
البورصة والبنوك
أ ش أ
تستأنف البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية نشاطهما غدا، الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم، الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء قرر اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.

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