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محافظات

الوادي الجديد تستعد لافتتاح المعرض السنوي للسلع المعمرة والملابس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:41 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
تستعد محافظة الوادى الجديد لتجهيز وإقامة المعرض السنوى للسلع المعمرة والملابس وبعض المنتجات الأخري، والذي يستمر لمدة 3 شهور تبدأ من افتتاح المعرض في 20 أغسطس الجارى.

وقال خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد، إن المحافظة تحرص سنويا على إقامة معرض المنتجات والسلع المعمرة والملابس وغيرها من المنتجات للمواطنين، وتتولى هيئة تنشيط السياحة مهام تنفيذه وذلك لضمان توفير كميات من السلع المختلفة للمواطنين بأسعار منخفضة بالإضافة إلى توافد عدد كبير من التجار من داخل وخارج المحافظة لعرض السلع والمنتجات لتتناسب مع كافة الأذواق والإمكانات المادية للمستهلكين.

وأضاف حسن، أن تكلفة المعرض بلغت 870 ألف جنيه لتجهيز أماكن العرض وتوفير الإمكانات المتاحة والخدمات للتجار العارضين، بالإضافة إلى إنشائه في منطقة أرض الرومى بمدينة الخارجة لضمان سهولة الوصول والتنقل إلى المعرض.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تنظيم المعرض سنويا لخدمة أبناء المحافظة وخصوصا في الفترة التي تسبق بدء العام الدراسى، بجانب احتفالات المحافظة بالعيد القومى في أكتوبر المقبل، حيث حرصت المحافظة على مدار السنوات الماضية على إقامة معرض السلع خلال الاحتفال بالعيد القومى لخدمة المواطنين.

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