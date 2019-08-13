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محافظات

محافظ البحر الأحمر يؤكد انتظام رش الشوارع والمناطق الزراعية بمدينة الغردقة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:49 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أكد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، ضرورة انتظام رش الشوارع الرئيسية والمناطق الزراعية بمدينة الغردقة ، مشددا على مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لري الحدائق والأشجار بمختلف الشوارع بالمدينة الساحلية.

جاء ذلك خلال الاصطفاف الذي نظمه مجلس مدينة الغردقة للسيارات التي تستخدم في رش الشوارع والأشجار أمام ديوان عام المحافظة .

وفي ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لمجلس مدينة الغردقة بوضع خطة عمل للسيارات التي تستخدم في رش الشوارع والميادين؛ مشيرا إلى ضرورة تنظيف الشوارع بالمكانس أولا ثم رشها وذلك حتى تظهر الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

ومن ناحية أخرى أكد عبد الله ضرورة الحفاظ دائما علN المظهر الجمالي المميز للمدينة السياحية ، خاصة أن هذه الفترة تشهد توافد العديد من المواطنين من المحافظات المختلفة لقضاء عطلتهم والاستمتاع بمدينة الغردقة الساحرة .

يذكر أن البحر الأحمر كان لها السبق في تطبيق منظومة المياه الرمادية بمختلف مدنها ، لاستخدامها في رش الشوارع والمناطق الزراعية ، وذلك للحفاظ على مياه الشرب بالمحافظة الساحلية .
محافظ البحر الأحمر يؤكد انتظام رش الشوارع والمناطق الزراعية بمدينة الغردقة
محافظ البحر الأحمر يؤكد انتظام رش الشوارع والمناطق الزراعية بمدينة الغردقة
محافظ البحر الأحمر يؤكد انتظام رش الشوارع والمناطق الزراعية بمدينة الغردقة

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