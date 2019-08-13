حالة اغتصاب و3 شكاوى تحرش فى ثانى أيام العيد

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تلقيه خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، 3 شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، إضافة إلى شكوى اغتصاب، وأخرى ضرب وعنف أسرى، وشكوى منع من الميراث، وذلك بمحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسكندرية.





وأوضحت أمل عبدا لمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنوفية جاءت من والد فتاتين تقدم بشكوى تفيد بتعرض بنتيه للتحرش بهما أمام كافتيريا وتحريره محضرًا بواقعة التحرش بـ بنتيه فى قسم الشرطة وأفاد المكتب بمتابعة المحضر أمام النيابة العامة لحين تحديد جلسة أمام المحكمة.





أما فى محافظة الإسكندرية، تلقى المكتب شكوى من فتاة تعرضت لإرسال رسائل نصية ورسائل عبر الواتس آب بـ صور وكلام مخل، وتمت إفادتها بالتقدم بشكوى لمباحث الإنترنت وسوف يتابع المكتب معها لحين تحريك دعوى جنائية ضد صاحب الهاتف، والتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمديرية.





وفى محافظة الغربية جاءت الشكوى من فتاة تعرضت لسرقة الصفحة الشخصية الخاصة بها من خطيبها السابق ونشر صور خاصة لها، وإرسال صورها الخاصة التي حصل عليها بطرق غير مشروعة على الواتس اب الخاص بها وتهديده بنشرها على فيس بوك، وقامت الشاكية بتحرير محضر فى مباحث الاتصالات وتم احالته الى النيابة ، وتم افادتها بمتابعة المكتب للمحضر امام النيابة العامة ،وطلب اجراء تتبع للهاتف الذى يتم ارسال الرسائل منه لتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص وان تتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى محافظتها.





كما أشارت أمل عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.





وأكدت أمل عبد المنعم أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعيين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.



