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لسبب خطير.. هاني الناظر يحذر من عدم تجفيف الجسم بعد الاستحمام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:30 م
هاني الناظر يحذر
هاني الناظر يحذر من عدم تجفيف الجسم بعد الاستحمام
رشا عوني
قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، عدة نصائح تساعد في مواجهة حرارة الطقس خلال هذه الأيام.

وكتب الدكتور هانى الناظر، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "في هذه الأجواء الحارة نحرص جميعا على الاستحمام بالماء البارد يوميا أكثر من مرة، وهنا أود أن ألفت نظر حضراتكم لنقطة مهمة، ألا وهي ضرورة التجفيف الجيد جدًا للكبار والصغار بعد الاستحمام بالمنشفة (الفوطة) لمناطق خلف الأذن وثنايا الرقبة وتحت الإبط والصدر وبين الفخذين وبين الأصابع، خاصة القدمين".

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق: "ترك الماء ولو بكمية قليلة في تلك المناطق (الثنايا) ومع ارتفاع الحرارة يؤدي إلى نمو وتكاثر أنواع من الفطريات التي تسبب التهابات مؤلمة في تلك المناطق".

وشدد استشاري الأمراض الجلدية على ضرورة عدم استخدام المنشفة لأكثر من شخص، وأيضا أهمية عدم استخدامها مرة أخرى إلا بعد غسلها وتجفيفها.
لسبب خطير.. هاني الناظر يحذر من عدم تجفيف الجسم بعد الاستحمام

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