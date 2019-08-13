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رياضة

الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أنه ليس هناك أدنى أزمة في بقاء عمار حمدي، لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول.

وقالت المصادر إن مارتن لاسارتي، المدير الفني، تمسك ببقاء عمار حمدي ورفض رحيله لما يملكه اللاعب من قدرات فنية رائعة وهو مستقبل القلعة الحمراء وموهبة كبيرة.

وأضافت المصادر أنه ليس هناك أي أزمة في قيد عمار حمدي لأنه لن يأخذ مكانا في قائمة الفريق، خاصة أنه من مواليد 1999 وبالتالي سوف يتم قيده في فريق الشباب.

وأوضحت المصادر أن الأمور باتت صعبة جدًا في ظل إطلاق البعض شائعات هدفها ضرب استقرار الفريق دون توثيق للمعلومات، فلاعب مثل عمار حمدي يتحدث البعض عن أنه ليس هناك مكان لقيده، بينما هو في الأساس صغير السن وتم تسجيله في صفوف فريق 1999.

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