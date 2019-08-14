ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى يوضح حكم من ذهب للشراء والتسوق بعد طواف الوداع

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:35 ص
التسوق في مكة
التسوق في مكة
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة ولا يبيت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر والإمام أحمد رضي الله عنهم: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد.. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد.. علي جمعة يجيب

الإفتاء تبيح جمع طواف الإفاضة في الوداع

اسأل المفتي.. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد

طواف الإفاضة أحكامه ووقته وكيفيته للحائض وحكم جمعه مع طواف الوداع

ما هو طواف الإفاضة .. وحكم من تركه وكيفية أدائه.. و5 أسماء أطلقها العرب عليه

ترشيحاتنا

إنسانية الملك.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد لقاء طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل

نصائح المفتي السابق للعائدين من أداء فريضة الحج.. تعرف عليها

طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين

استعدادات ضخمة لـ حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

مدرب ليفربول: السوبر الأوروبي أولوية.. ولا أفكر الآن في الفوز بـ البريميرليج

نتائج دوري الأبطال.. أياكس يعبر بشق الأنفس.. وسيلتك وبورتو يودعان مبكرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة