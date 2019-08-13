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إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:18 م
إقبال كبير بالاسكندرية
إقبال كبير بالاسكندرية على الحدائق
أحمد عبد العزيز
احتفل أهل الاسكندرية، اليوم، بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خرج  آلاف المواطنين والمصطافين، إلى المتنزهات والشواطئ للاستمتاع بأوقاتهم‏، بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

وساهمت الأجواء الصيفية المائلة للحرارة بالمدينة الساحلية، في زيادة إقبال المواطنين على شواطئ البحر والبالغ عددها 59 شاطئا ممتدة بطول ساحل المدينة من منطقة أبو قير شرقًا إلى العجمي غربا، لقضاء ثالث أيام العيد.

كما شهد كورنيش مناطق محطة الرمل والمنشية ووسط المدينة، إقبالًا كبيرًا وخاصة من الشباب، حيث يضم عددا كبيرا من دور السينما ووسائل الترفيه.

ولليوم الثالث شهدت كذلك قلعة قايتباي بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا عليها في ثالث أيام عيد الأضحى، للاستمتاع بالأنشطة السياحية الموجودة هناك.

ويضم المحيط الخارجي للقلعة والواقع على كورنيش البحر، عددا كبيرا من وسائل الترفيه ومن بينها تأجير الخيل والدراجات بالممشى الخارجي للقلعة وكذلك تأجير المراكب في البحر المقابل لها".
إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد
إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد
إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد
إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد
إقبال كبير بالإسكندرية على الحدائق والشواطئ في ثالث أيام العيد

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