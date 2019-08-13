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اقتصاد

رئيس جمعية مستثمرى بدر : 33 ألف فدان توسعات جديدة بالمدينة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:57 م
مجمعات صناعية
مجمعات صناعية
علياء فوزي
قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر ، إن المدينة تشهد توسعات ضخمة خاصة المناطق الصناعية، حيث اضافة منطقة غرب الروبيكى نحو 350 فدانا، فضلا عن توسعات مقبلة تصل الى 800 فدان.

وأضاف العادلى ، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه سيتم اضافة نحو 33 الف فدان لبدر تتضمن ايضا مناطق صناعية لتصبح بدر المدينة الصناعية الاولى فى شرق القاهرة.

أوضح رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن اداء النشاط الصناعى شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2019 ويتضح ذلك فى زيادة الطاقات الانتاجية ، توفر فرص عمل فضلا عن زيادة اعداد العمالة المدربة.

وأكد "العادلى"، أن نمو القطاع الصناعى يرجع الى التوسعات الجديدة فى المشروعات القائمة و ضخ استثمارات جديدة متوقعا استمرار النمو فى القطاع متخطيا كافة التحديات التى تواجهه خلال الفترة المقبلة.

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