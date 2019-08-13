آليات جديدة لـ وكالة الطاقة الذرية لمعالجة مخاوف المواطنين من النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها انتهت من وضع آليات تساعد المنظمات النووية على تطوير استراتيجية اتصال تمكن من بناء الثقة مع الجمهور.



وقالت الوكالة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن قبول الجمهور لبرنامج نووي يتطلب معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمان النووي بشكل شامل سواء في بداية البرنامج أو خلال تنفيذه، مضيفة أن الأليات الجديدة تعالج تصورات المخاطر غير الحقيقية لدى الجمهور وتقدم أفضل السبل للاستجابة لهذه التصورات من أجل زيادة الشفافية وكيفية بناء الثقة في أى برنامج نووي.



وأشارت إلى أنه سوف تتم مراجعة وتحديث تلك الآليات بصفة مستمرة لتواكب التغيرات كما سوف تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية حول موضوعات التواصل مع الجماهير، منوها بأنه سيكون أول هذه السلسلة هو الاجتماع الفني حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال العام وإشراك أصحاب المصلحة في البرامج النووية والذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل في مقر الوكالة بفيينا.