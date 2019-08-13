أدت الحج لوالدتها .. يسرا تكشف حقيقة فتح الروضة الشريفة خصيصا لها

أشادت الفنانة يسرا بمستوى التنظيم التي تقوم به المملكة في موسم الحج.
وقالت يسرا: "قدمت للمملكة من قبل، بنحو ثلاثين مرة، وأديت الحج ثلاث مرات، وأجد الناس فرحة و مبسوطة و راضیة كل الرضا بسبب الخدمات المقدمة والتعامل الإنساني الراقي والمساعدات العظیمة من رجال الأمن تحديدا وكل العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام"، مستدلة بقصة ضیاع الفنانة "إلھام شاھین".
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فى الروضة الشريفة.. يسرا والهام شاهين مع هالة سرحان بالحجاب
وقالت يسرا فى تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "كفایة اختلاق كلام لا أساس له من الصحة، نحن التقطنا صورة والناس تخرج من الزیارة، والروضة لم تفتح لنا".
وأضافت يسرا : "نحن في بلد مقدس و خاضع لأنظمة وقوانين، ولن یجامل أحد على حساب كسر ھذه الأنظمة، لذا أقول لمختلقي الشائعات في ھذه الأيام المباركة كفایة".
وأوضحت يسرا أن سبب قدومها للحج ھو أداء الفريضة عن والدتها التي توفيت قبل أقل من شھر، وذلك برفقة الفنانة إلهام شاھین والإعلامية هالة سرحان، وأضافت "بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني لوحدي بسبب تعبي لذلك تواجدت هنا لأداء ھذه الحجة عن والدتي برفقتهم".
وقالت يسرا: "قدمت للمملكة من قبل، بنحو ثلاثين مرة، وأديت الحج ثلاث مرات، وأجد الناس فرحة و مبسوطة و راضیة كل الرضا بسبب الخدمات المقدمة والتعامل الإنساني الراقي والمساعدات العظیمة من رجال الأمن تحديدا وكل العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام"، مستدلة بقصة ضیاع الفنانة "إلھام شاھین".
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فى الروضة الشريفة.. يسرا والهام شاهين مع هالة سرحان بالحجاب
وحرصت یسرا على الرد على الأقاويل التي انتشرت، بشأن فتح الروضة الشريفة لها في المسجد النبوي الشریف، نافية التفسير الخاطئ المنتشر للصورة التي جمعتھا مع الفنانة إلهام شاھین والإعلامية ھالة سرحان قبل صعود عرفات.
وقالت يسرا فى تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "كفایة اختلاق كلام لا أساس له من الصحة، نحن التقطنا صورة والناس تخرج من الزیارة، والروضة لم تفتح لنا".
وأضافت يسرا : "نحن في بلد مقدس و خاضع لأنظمة وقوانين، ولن یجامل أحد على حساب كسر ھذه الأنظمة، لذا أقول لمختلقي الشائعات في ھذه الأيام المباركة كفایة".
وأوضحت يسرا أن سبب قدومها للحج ھو أداء الفريضة عن والدتها التي توفيت قبل أقل من شھر، وذلك برفقة الفنانة إلهام شاھین والإعلامية هالة سرحان، وأضافت "بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني لوحدي بسبب تعبي لذلك تواجدت هنا لأداء ھذه الحجة عن والدتي برفقتهم".