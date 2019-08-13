أدت الحج لوالدتها .. يسرا تكشف حقيقة فتح الروضة الشريفة خصيصا لها

وحرصت یسرا على الرد على الأقاويل التي انتشرت، بشأن فتح الروضة الشريفة لها في المسجد النبوي الشریف، نافية التفسير الخاطئ المنتشر للصورة التي جمعتھا مع الفنانة إلها م شاھین والإعلامية ھالة سرحان قبل صعود عرفات.



وقالت يسرا فى تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "كفایة اختلاق كلام لا أساس له من الصحة، نحن التقطنا صورة والناس تخرج من الزیارة، والروضة لم تفتح لنا".



وأضافت يسرا : "نحن في بلد مقدس و خاضع لأنظمة وقوانين، ولن یجامل أحد على حساب كسر ھذه الأنظمة، لذا أقول لمختلقي الشائعات في ھذه الأيام المباركة كفایة".



وأوضحت يسرا أن سبب قدومها للحج ھو أداء الفريضة عن والدتها التي توفيت قبل أقل من شھر، وذلك برفقة الفنانة إلهام شاھین والإعلامية هالة سرحان، وأضافت "بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني لوحدي بسبب تعبي لذلك تواجدت هنا لأداء ھذه الحجة عن والدتي برفقتهم".

