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محافظات

رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:55 م
حملة نظافة
حملة نظافة
محمود زيدان
قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة نظافة شاملة بغرب المدينة في ثالث أيام عيد الأضحى، بهدف إعادة الوجه الحضاري للمدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وشاركت في الحملة معدات النظافة والتجميل بالوحدة المحلية بحضور مسئولي النظافة والإشغالات والتطوير الحضاري، وتم رفع أطنان القمامة من منطقة عمارات الأوقاف بغرب المدينة والقنطرة البيضاء.

وشدّد مبروك على ضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق حفاظًا على المظهر الجمالي للشوارع، وعدم تحرير محاضر نظافة حيال المخالفين، متمنيًا أن تكون منطقة عمارات الأوقاف من أفضل المناطق من حيث النظافة والتجميل.

رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور
رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة نظافة بالأوقاف والقنطرة .. صور

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