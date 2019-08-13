المخابرات الأمريكية: الصين تحرك قواتها باتجاه هونج كونج

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأمريكية أبلغته بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود مدينة هونج كونج ذات الحكم الذاتي الواسع على خلفية الاضطرابات في المدينة.



ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفا هونج كونج التي تحكمها الصين إلى أخطر أزمة منذ عقود وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أن تولى السلطة في عام 2012.