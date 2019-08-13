مدرب بلا قلب.. يرمي طفلا مصابا بالتوحد في حمام السباحة.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر مدرب سباحة بلا قلب بعدما ألقى طفلا يعانى من التوحد فى حمام السباحة.



تعود التفاصيل، عندما تسبب الطفل البالغ من العمر 6 سنوات فقط فى إزعاج المدرب، بعدما لمسه الأخير بدون إذنه، في مدينة بينجدينجشان بمقاطعة خنان بوسط الصين.



الأمر الذي دفع المدرب لإلقاء الطفل المتوحد بعنف فى حمام السباحة أمام الحضور، بينما تم نشر الفيديو الخاص بالواقعة على الإنترنت.



فتقدمت أسرة الطفل ببلاغ للسلطات التى ألقت بدورها القبض على المدرب، الذى اعتذر عما بدر منه مبررًا أن ما حدث للحد من شغب تلاميذه.



