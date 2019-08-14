كارثة.. تجنب مشاهدة المسلسلات في التليفزيون لفترات طويلة.. اتبع التعليمات

حذّر الدكتور راندال رايت طبيب الأعصاب، من مشاهدة المسلسلات التلفزيونية المفضلة لانها يمكن ان تؤدي الى أضرار غير متوقعة فى العقل، بالإضافة إلى خلق بيئة غير صحية.





وقال رايت إن مشاهدة التلفاز لأوقات طويلة يمكن ان يؤدي في كثير من الأحيان إلى العزلة الاجتماعية ، وتناول الوجبات السريعة والافتقار إلى ممارسة التمارين الرياضية والنوم ، وهو أمر سيئ بالنسبة للعقل مع مرور الوقت.





وأضاف رايت أنه من الممكن تجنب الآثار الجانبية عند مشاهدة التلفاز، عبر اتباع بعض العادات الصحية، عن طريق التمدد على أريكة مريحة، وعدم الجلوس لفترات طويلة، ويجب القيام من ان لاخر لممارسة أي نشاط رياضي أو أعمال منزلية.





وأشار رايت الى أنه يمكن تجنب الأطعمة السريعة، والرقائق المصنوعة من البطاطس والذرة، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية، واستبدالها بتناول الفشار.





وتابع رايت انه يجب السماح لاشخاص اخرين بمشاهدة التلفاز معنا، وذلك لتجنب الشعور بالاكتئاب والعزلة، والتي يمكن مع مرور الوقت ان نعتاد عليها.



