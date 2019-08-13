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السعودية للكهرباء تعلن نجاح خططها التشغيلية لموسم الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:03 م
السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح خططها التشغيلية لموسم حج 1440هـ، التي نفذت تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبتوجيهات ودعم من منظومة تكامل القطاع.

وعبر المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وأوضح المهندس العمري، أن النجاح تمثل في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي وجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.

وقدم رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء"، خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لافتًا إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء المجلس الذين يستحقون الشكر الجزيل على كل ماقدموه للإدارة التنفيذية وفريق العاملين في موسم حج هذا العام.

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