طواف الوداع .. على جمعة يكشف عن خطأ يقع فيه الحجاج يلزمه إعادته

أمل فوزي أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا يجوز للحاج بعد طواف الوداع شراء شيء من محال مكة أو بيعه إلا الأكل والشرب وبنزين السيارة .

وأضاف جمعة في فتوى له، أنه يجب على الحاج بعد طواف الوداع مغادرة مكة مباشرة، مشيرًا إلى أنه يجوز له الذهاب إلى الفندق لانتظار السيارة التي تقله من مكان إلى آخر.

وأوضح جمعة أن الحاج إذا كسر طواف الودا ع بالشراء أو البيع فعليه إعادته مرة أخرى كما يجب على الحاج عدم إحداث أي نوع من أنواع المعاملات الدنيوية بعد طواف الوداع سوى فى حدود الحاجة، وتكون في الأكل والشرب وما شابه ذلك".