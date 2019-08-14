ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الباسط حمودة: الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا أصحاب الأغنية الجميلة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:01 ص
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
كـريـم الـخـطـيـب
قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه مستقر دائمًا في المجال، ومحبوب بين الزملاء فيه، مضيفاً: «الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا واخدين على الأغنية الجميلة والفن».

وأضاف عبد الباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن هناك أغاني جذبت الجمهور بطريقة سريعة منها "أنا مش عارفني"، والجميع دائمًا يطلبها بجانب الأغاني القديمة.

وأوضح عبد الباسط حمودة، أن أفضل الأغاني إلي قلبه هي: «أنا مش عارفني، بين القصرين، حسب الظروف، مولد يا دنيا، الدنيا سلام، حقك عليا، هو ده اللي جاي».

ترشيحاتنا

قبل النوم.. ماسك سريع لنضارة وتبييض الوجه

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. من هو المدرب القادم.. والجونة يستفز الأبيض بـ معلول

لهذا السبب عليك بتناول تفاحة واحدة يوميا.. لن تصدق

بـ نظام الساعات المعتمدة.. إعلان مصروفات البرامج الجديدة فى هندسة القاهرة

الكرة صديقته.. ميسي النيجيري يتألق ويتمنى تحقيق حلمه

قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة