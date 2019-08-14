عبد الباسط حمودة: الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا أصحاب الأغنية الجميلة

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه مستقر دائمًا في المجال، ومحبوب بين الزملاء فيه، مضيفاً: «الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا واخدين على الأغنية الجميلة والفن».





وأضاف عبد الباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن هناك أغاني جذبت الجمهور بطريقة سريعة منها "أنا مش عارفني"، والجميع دائمًا يطلبها بجانب الأغاني القديمة.



