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حوادث

أمن القاهرة: عيد الأضحى خال من التحرش

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:33 ص
التحرش
التحرش
كتب – محمد صبرى
صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، بأن جهود أجهزة الأمن، بالاشتراك مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة، وراء القضاء على ظاهرة التحرش الجسدي واللفظي، نتيجة فرض سيطرة أجهزة الأمن على الأماكن الترفيهية التي تشهد تجمعات كبيرة في احتفالات عيد الأضحى.

وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" الى أن تعليمات اللواء محمد منصور مدير الأمن،ـ لجميع القيادات الامنية بالتواجد الفعال بشوارع العاصمة منذ بداية عيد الأضحى والتأكد من تواجد جميع الخدمات الأمنية فى مواقعها، وجاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات.

وأوضح المصدر أنه على مدار أيام عيد الأضحى لم تشهد شوارع القاهرة أي حالات تحرش، بفضل جهود وانتشار قوات الأمن بمشاركة وقيادة العميد نشوى محمود مدير قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، فى الاماكن الترفيهية والعامة، والحدائق والمتنزهات التي تشهد تجمعات كثيفة من المواطنين.

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