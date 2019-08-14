أمن القاهرة: عيد الأضحى خال من التحرش

صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، بأن جهود أجهزة الأمن، بالاشتراك مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة، وراء القضاء على ظاهرة التحرش الجسدي واللفظي، نتيجة فرض سيطرة أجهزة الأمن على الأماكن الترفيهية التي تشهد تجمعات كبيرة في احتفالات عيد الأضحى.





وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" الى أن تعليمات اللواء محمد منصور مدير الأمن،ـ لجميع القيادات الامنية بالتواجد الفعال بشوارع العاصمة منذ بداية عيد الأضحى والتأكد من تواجد جميع الخدمات الأمنية فى مواقعها، وجاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات.



