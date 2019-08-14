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فن

دارين حداد مع علي ربيع في عروض مسرح مصر.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:07 ص
دارين حداد
دارين حداد
سعيد فراج
نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، صورة لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها مع الفنان علي ربيع، ضمن فريق مسرح مصر، في موسمه الأخير. 

وظهرت دارين حداد في الصورة مع علي ربيع، وهو يرتدي طربوش، ويتحدّث لها في الفيديو، موجهًا التحية للشعب التونسي، معربًا عن حبه لتونس، وتقديره للمرأة التونسية. 

وحقق النجم أشرف عبد الباقي ونجوم فرقته "مسرح مصر" نجاحًا جماهيريًا ضخمًا على مدار الـ6 سنوات الماضية، وتقديم 120 مسرحية متنوعة على مدار المواسم الستة المنقضية، إلا أن مؤسس ونجوم الفرقة، اتفقوا مؤخرًا على خوض الموسم السابع لهم والأخير في الوقت ذاته. 

يذكر أن عروض "مسرح مصر" يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور في جاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبدالباقي، كل من "على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور"، ومهندس ديكور العروض محمود سامى، وأزياء هالة الزهو،ى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح. 

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