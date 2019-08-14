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السيطرة على أكثر من 50 حريق غابات في روسيا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:29 ص
طيران الإطفاء
طيران الإطفاء
أحمد سيف الدين
كشفت هيئة حماية الغابات، وهي وكالة حكومية مكلفة بإدارة الغابات، إنه تم إخماد أكثر من 50 حريقا في غابات روسيا، أمس. 

ووفقا للبيان الذي نشرته هيئة حماية الغابات، واشارت اليه سبوتنيك الروسية، تم إخماد ما لا يقل عن 53 حريقا في غابات بمساحة 151.255 فدانا في روسيا.

جدير بالذكر أن حرائق الغابات دمرت سيبيريا الروسية والعديد من المناطق الأخرى في تلك الدولة، منذ أواخر يوليو. 

وفُرضت حالة الطوارئ في 5 مناطق بما في ذلك إقليم كراسنويارسك وجمهورية بورياتيا وجمهورية ساخا (ياكوتيا) ومنطقة إيركوتسك، بعدما انتشرت الحرائق في 6.7 مليون فدان.

ومنذ بدء عملية الإطفاء، أسقط الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية عدة آلاف من الأطنان من المياه على المناطق المتضررة من الحرائق.

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