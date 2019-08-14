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مقتل 15 من عناصر طالبان في غارات جوية على 4 أقاليم أفغانية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:02 ص
غارات جوية على 4
غارات جوية على 4 أقاليم أفغانية
أ ش أ
قتل 15 مسلحاً من عناصر طالبان على الأقل إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأمنية على أقاليم "غازني، وارداك، وفارياب، هلمند".

وقال مسئولون عسكريون - في تصريح نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء- إن غارة جوية أسفرت عن قتل اثنين من مسلحي طالبان في منطقة ناوا بإقليم غازني، كما تم تدمير مخزن صغير للأسلحة.

وأضاف المسئولون أن غارة جوية مشابهة على منطقة كاجاكي بإقليم هلمند أسفرت أيضا عن مقتل اثنين من المسلحين.

وأشاروا إلى أنه تم شن ضربة جوية على منطقة شاك-إي-وارداك بإقليم وارداك أسفرت عن مقتل مسلح وتدمير مخزن صغير للاسلحة.

وأوضح المسئولون أن 10 من المسلحين قتلوا إثر الغارة التي شنتها قوات الأمن على إقليم فارياب.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.

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