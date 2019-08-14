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حظك اليوم الاربعاء 14 ـ 8 ـ 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:15 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم، الأربعاء 14 /8 /2019، برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:
ثقتك بنفسك وقدرتك على إدارة الأمور، قد تؤهلك فى الالتحاق ببعض المناصب الإدارية خلال الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى:
قد تصادف شخصا ما، يجعلك تفكر فى اتخاذ خطوات إيجابية فى الدخول بعلاقة عاطفية خلال الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى:
اتبع التعليمات الطبية ولا تنكر الشعور بالتعب والإرهاق، وحاول أن تأخذ قسطا من الراحة.

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