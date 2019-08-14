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استرداد 780 ألف جنيه قيمة الكفالة البنكية لـ 47 عاملا مصريا بلبنان

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:17 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هيثم سعد الدين
أعلن وزارة القوي العاملة أن مكتب التمثيل العمالي لها، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، نجح فى استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 47 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 47 ألف دولار، أى ما يوازى 780 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي عادل يوسف، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات وقيمتها 1000 دولار عن شهر يوليو 2019، لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام خلال الشهر بتوفير 48 فرصة عمل خارجية، منوها بأنه تم حل 10 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالى 15 شكوى، وتحويل 3 شكاوى لحلها قضائيا، وجار دراسة شكويين.

كما قام المكتب بعمل 5 زيارات ميدانية منها اثنان للمصالح الحكومية، ومثلها للمنشآت الخاصة، فضلا عن عقد لقاء مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة إلى الرد على 550 استفسارًا للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.

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