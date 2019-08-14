اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 أغسطس 2019 في مصر .. عيار 21 بـ 690 جنيها

ينشر صدى البلد اسعار الذهب اليوم فى مصر الاربعاء 14 أغسطس 2019 حيث سجلت استقرارا في بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاعات قياسية لـ اسعار الذهب في مصر هي الأعلى منذ 6 سنوات حسب رصد خبراء الأسواق والتجار.



سجلت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، استقرارًا حيث سجل عيار 21 في مصر سعر 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وجاءت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 لباقي الأعيرة كالتالي: سعر عيار 24 بلغ 789 جنيها.





أما سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 690 جنيها و سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 591 جنيهًا و سعر الجنيه الذهب بلغ 5520 جنيهًا، وسط توقعات الخبراء باستمرار ارتفاع اسعار الذهب في مصر على المدى القريب حتى نهاية العام الجاري.