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الأوقاف: توزيع 75 طنا من لحوم الأضاحي .. الجمعة المقبلة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:15 م
الأوقاف توزع الاضاحى
الأوقاف توزع الاضاحى
أمل فوزي
أعنت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي بوزارة الأوقاف، عن توزيع 75 طن لحوم صكوك الأضاحي، يوم الجمعة المقبلة.

وقالت الأوقاف في بيان لها، إنه سيتم التوزيع تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات، على أن تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وتابعت: هذا وتؤكد الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

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