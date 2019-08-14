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رياضة

وجهته الجديدة غير معروفة.. الأهلي يوافق على رحيل هشام محمد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وافقت لجنة التخطيط بالأهلي على رحيل، هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب الأهلي بانتقال اللاعب للدوري الإماراتي، بعد خروجه من حسابات الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، واستبعاده من القائمة الإفريقية.

وطلب هشام محمد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الرحيل عن النادي بالتراضي وفسخ عقده، والانتقال للدوري الإماراتي، وينتظر رد مسئولو الأهلي.

ويتواجد هشام حاليا في الإمارات للتفاوض مع أحد الأندية هناك، وانقطع عن التدريبات ويتكتم على اسم النادي الذي سوف ينتقل اليه.

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